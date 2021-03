Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid din Romania, Valeriu Gheorghița, a anunțat marți ca peste 7.000 de persoane au facut infecție dupa administrarea primei doze de vaccin, in timp ce peste 1.000 au facut Covid dupa ce au primit ambele doze. „De la inceputul vaccinarii și pana in prezent…

- Comuna Ceru Bacainti inregistreaza, cu un singur caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile, o incidenta de 3,66 la mie.Incepand de miercuri, au fost instituite o serie de masuri pentru diminuarea impactului riscului, cum ar fi interzicerea organizarii de nunti, botezuri, atat in spatii…

- 175 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, de forțele de ordine angrenate in actiunile pentru verificarea respectarii masurilor de prevenire și limitare a infectarii cu virusul Sars Cov 2. La data de 1 martie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de…

- Inca 10 noi cazuri cu noua varianta de Sars Cov- 2 au fost identificate in Romania, anunța Ministerul Sanatații. Articolul Alte zece cazuri cu noua tulpina de Covid-19, identificate in Romania. Doua cazuri in Cluj apare prima data in Someșeanul.ro .

- Actorul Bogdan Stanoevici (62 de ani) a murit astazi in Spitalul de boli cardiovasculare CC Iliescu, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. El a ajuns in stare grava din cauza infectarii cu noul coronavirus. Stanoevici, fost ministru pentru romanii de pretutindeni in guvernul Ponta, s-a remarcat…

- Elena Udrea, fostul politician controversat din perioada președintelui Traian Basescu, a confirmat pentru Puterea.ro ca s-a infectat cu SarS-Cov-2. Informația a aparut pe surse in presa, dar Elena Udrea a confirmat prin telefon pentru Puterea.ro. „Buna dimineața! Da, va confirm. Aseara am aflat”, ne-a…

- 171 de romani cu COVID-19 au DECEDAT in ultimele 24 de ore, iar 1.130 de pacienți se afla in stare grava la ATI. In intervalul 30.12.2020 (10:00) – 31.12.2020 (10:00) au fost raportate 171 de decese (100 barbați și 71 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in... Articolul…