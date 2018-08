1000 de porci îngropați de pestă în Bihor Peste 120 de porci au fost omorați in gospodariile din Abramuț joi. Decizia de a distruge porcii din localitațile unde s-au identificat focare de pesta a fost una greu de luat, din punct de vedere uman, dar absolut necesara spune prefectul Ioan Mihaiu. Reprezentantul Guvernului in teritoriu asigura ca oamenii vor fi despagubiți și ține sa sublinieze ca acțiunea este necesara pentru ca pesta sa nu ajunga in fermele din jurul Sacuienilor, ceea ce ar presupune distrugerea a zeci de mii de porci. Primarul de Abramuț considera ca in ciuda starii emoționale, acțiunea a decurs fara incidente… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

