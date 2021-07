Aproape 1.000 de persoane au fost testate pozitiv cu COVID-19 dupa ce au participat la un festival de muzica organizat in orasul olandez Utrecht. Persoanele care au participat la eveniment au avut dovada vaccinarii sau un test negativ la coronavirus. Circa 20.000 de persoane au participat la festivalul Verknipt, care s-a desfasurat timp de doua […] The post 1.000 de persoane, testate pozitiv cu COVID dupa un festival de muzica din Olanda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .