- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, 18.300 pachete cu tigari, in valoare de 213.800 lei, provenite din contrabanda. O parte din cantitatea de țigari a fost trecuta peste frontiera, din Ucraina in Romania, cu ajutorul unei drone.…

- In data de 28 octombrie a.c., in jurul orei 03.25, politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au sesizat in zona de responsabilitate și observat cu ajutorul aparaturii de supraveghere, un aparat de zbor de mici dimensiuni (posibil parapanta cu motor) care s-a deplasat…

- Nu mai puțin de 8.000 pachete cu tigari provenite din Ucraina au fost descoperite in noaptea de miercuri spre joi intr-o localitate din Suceava. Țigaile au fost trecute ilegal peste frontiera cu ajutorul unei parapante și au fost confiscate de polițiștii de frontiera din Sighetu Marmației, informeaza…

- 8.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana au fost descoperite și confiscate de polițiștii de frontiera din Sighetu Marmației. Țigarile au fost trecute ilegal peste frontiera din Ucraina in Romania, cu ajutorul unei parapante.

- Politistii de frontiera au descoperit, in noaptea de miercuri spre joi, mii de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, care au fost trecute ilegal peste frontiera din Ucraina in Romania, cu ajutorul unui aparat de zbor de mici dimensiuni. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii de frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni specifice pe linia combaterii contrabandei cu țigari, 26.308 pachete cu țigari, in valoare de aproximativ 308.000 lei.. In data de 21 octombrie a.c., la nivelul Serviciului Poliției…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in trafic și la ,,frontiera verde", 18.500 pachete țigari, in valoare de 216.450 lei. Un maramureșean este cercetat pentru contrabanda, iar doua autoturisme au fost indisponibilizate la sediul instituției, pana…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au confiscat 15.790 de pachete cu țigari la frontiera cu Ucraina. Valoarea totala a țigarilor de contrabanda este de 185.000 de lei. Potrivit unui comunicat transmis sambata de IGPF, in timpul unei actiuni pe linia combaterii contrabandei cu…