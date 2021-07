Accident mortal pe o șosea din Banat! Alte trei victime, la spital

Două accidente de circulație s-au produs, marți, în Banat, pe același drum, la interval de câteva minute. Evenimentele rutiere s-au petrecut între localitățile... The post Accident mortal pe o șosea din Banat! Alte trei victime, la spital appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]