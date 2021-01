1.000 de km. de autostradă, un vis de neatins în 2021 Romania are toate șansele sa termine anul 2021 fara sa atinga borna de 1.000 de kilometri de autostrada. In prezent, sunt dați in folosința 912 kilometri iar pentru acest an Asociația Pro Infrastructura estimeaza ca vor mai fi gata alți 35 kilometri. ”Șanse reale de a fi deschise traficului le au loturile Alba Iulia-Aiud (24,25 km din A10, posibil in august dar probabil abia in toamna), cioturile ramase de 2,2 km de la Alba Iulia Nord și de 4 km. la sud de Aiud (tot A10) și Ungheni-Targu Mureș (4,5 km parte din A3). Atat. 35 de km de autostrada”, susțin cei la asociația amintita. Deputata AUR,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ca in fiecare an, lumea ne intreaba cati kilometri de autostrada vom inaugura, iar 2021 nu face exceptie. Deci? Nu prea multi. Sanse reale de a fi deschise traficului le au loturile Alba Iulia-Aiud (24,25 km din A10, posibil in august dar probabil abia in toamna), cioturile ramase de 2,2 km de la Alba…

- Concurența mare pentru construirea Lotului 3 al Autostrazii 1 Sibiu-Pitești 15 constructori au depus oferte pentru proiectarea și execuția lotului trei al Autostrazii A 1 Sibiu - Pitești, secțiunea Cornetu - Tigveni de 37 de km. fiind cel mai lung tronson al celui mai important proiect de infrastructura…

- Pe Autostrada A3 Transilvania intre C.Turzii și Chețani CNAIR a platit factura de 10 milioane de lei catre constructorul Straco, insa acesta la randul sau nu s-a achitat de plațile restante catre subcontractorii care lucreaza pe proiect, platind sume modice și perpetuand promisiunile mincinoase. Astfel,…

- Pe tronsonul Câmpia Turzii – Chețani al Autostrazii Transilvania, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a platit o factura de 10 milioane de lei pentru constructorul general Straco. Cu toate acestea,…

- Pe lotul 4 al Autostrazii Transilvania, între Chețani și Câmpia Turzii, pe șantier se regasește doar subcontractorul Marcotim. Potrivit unei filmari aeriene realizate de specialiștii Asociației Pro Infrastructura (API), constructorul…

- Ziarul Unirea FOTO| Autostrada Transilvania: Situație INGRIJORATOARE de șantierul aproape abandonat. De ce ezita Compania de Drumuri sa ia masuri fața de constructor Situația devine din ce in ce mai ingrijoratoare pe șantierul Autostrazii Transilvania, unde aproape ca nu se mai lucreaza deloc la lotul…

- Romania ar putea avea in urmatorii patru ani ceva mai bine de 1.500 de kilometri de autostrada și 300 de kilometri de drum expres daca spusele ministrului Lucian Bode se vor materializa. Se vor adauga practic 700 de kilometri la cei 873 de kilometri de autostrada existenți in acest moment și se vor…

- ”Pe analiza noastra, am preluat anul trecut mandatul de ministru si aveam in implementare aproximativ 150 de km de autostrazi, drumuri expres, variante ocolitoare. In acest moment, avem peste 250 km de autostrazi, drumuri expres, variante ocolitoare in lucru. Asadar, am dat ordine de incepere pentru…