1.000 de euro taxă de drum pentru mașinile înmatriculate în altă țară Directorul general al Companiei Naționale de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Mariana Ionița, a dispus plata a 1.000 de euro taxa de drum pentru mașinile inmatriculate in alta țara, care se afla la prima cursa din statul vanzatorului, spre statul cumparatorului. Astfel, noul tarif introdus de CNAIR pentru „autorizarea accesului la rețeaua de drumuri de interes național” pentru vehiculele rutiere inmatriculate in alte state este de 1.000 de euro cu TVA. De asemenea, trebuie precizat ca tariful nu se aplica pentru vehiculele rutiere, fara incarcatura, nou achiziționate din afara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

