1.000 de elevi se întrec în prima ediție online a Concursului „Acad. Cristofor Simionescu” Editia a VIII-a a concursului va fi prima din istoria competitiei adresata elevilor din ciclul preuniversitar care se va desfasura online, pe platforma Moodle, la urmatoarea adresa. La cele trei sectiuni ale concursului: I - Chimie pentru licee si colegii teoretice, II - Chimie pentru licee si colegii tehnologice si III - Protectia mediului s-au inscris peste 1.000 de elevi din clasele IX – XII, coordonati de 213 cadre didactice de la 136 de unitati de invatamant din 20 d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

