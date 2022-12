Proiectul Educație Rutiera in Școlile Turdene a caștigat Premiul 1 la Gala Faptelor Bune, categoria Dezvoltare Sociala – categorie care premiaza proiecte care au ajutat beneficiari din zona Arieș in diverse domenii, prin cursuri, sprijin, mentorat sau alte activiați similare. Ce a reușit Asociația Profesionala a Polițiștilor Locali Turda prin acest proiect? Un numar de [...] Articolul 1.000 de elevi din Turda au beneficiat de educație rutiera. Proiectul a caștigat Locul 1 la Gala Faptelor Bune apare prima data in TurdaNews .