1000 de copii vor studia în metroul din Harkov Peste 1000 de copii vor studia in salile de clasa amenajate in stațiile de metrou din Harkov. Acest lucru a fost anunțat de primarul orașului Harkov, Igor Terehov. Potrivit acestuia, in metrou au fost deja amenajate 60 de clase cu o capacitate de 1003 copii in total. Clasele vor fi create in cinci stații de metrou. Pe linga profesori, in clasele din metrou vor lucra profesori-tutori, psihologi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația locala din Ovidiu va oferi pachete cu rechizite celor 1056 de copii de la creșa, gradinița și clasele 0-IV din Ovidiu, se arata intr-un comunicat de presa. “Pentru ca ne apropiem de inceputul unui nou an școlar, iar in aceasta perioada toate familiile pregatesc bugetul necesar pentru copii,…

- FOTO: Doua noi parcuri de joaca vor fi amenajate la Sebeș și Petrești. Cum vor arata și ce dotari vor avea Administrația locala din Sebeș va amenaja doua locuri noi de joaca pentru copii, in Aleea Parc și Petrești. Acestea urmeaza sa fie dotate atat cu echipamente de joaca pentru copii cat și cu echipamente…

- Aproximativ 100 de viitori „profesori Teach" se vor intalni, in perioada 17 iulie - 6 august 2023,la Școala Gimnaziala din Udești, cu 530 de copii, in cadrul Academiei de Leadership și Formare in Educație.Programul complet (3 iulie – 6 august 2023) cuprinde cinci saptamani, ...

- Cel putin 31 de persoane, intre care noua copii, au fost ranite marti in micul oras Pervomaiski din regiunea Harkov, in nord-estul Ucrainei, au indicat autoritati centrale si regionale, citate de Reuters.

- O tragedie fara margini a avut loc, ieri, in stația de metrou Aviatorilor, acolo unde un barbat a decis sa-și puna capat zilelor intr-o maniera extrem de violenta. Din pacate, identitatea victimei s-a aflat, acesta fiind un cunoscut preot, in varsta de 39 de ani. Care au fost motivele sinuciderii? Extragerea…

- Biblioteca Municipala „Teodor Murasanu” Turda a organizat in luna Mai a XVIII-a ediție a concursului național de eseuri, in acest an tema fiind ”In biblioteca”. Prin acest concurs organizatorii și-au propus incurajarea afirmarii tinerelor talente in domeniul creatiei literare, promovarea literaturii,…

- Este un moment in care s-au indeplinit toate cerințele inițiale ale liderilor de sindicat, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu. El face un apel la profesori sa inceteze greva: „Din acest moment trebuie sa ne gandim la copii și sa inchidem anul școlar”.

- Asociația Impreuna pentru Voi a incheiat cu succes a XI-a ediție a campaniei „Zambetul din cutiuța” prin care au fost daruite zeci de pachete cu alimente și produse de igiena unor copii din medii defavorizate. „Doar cu ajutorul unei comunitați unite reușim de fiecare data sa aducem zambete pe chipul…