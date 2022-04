1.000 de animale împăiate din Europa, confiscate în Spania Politia spaniola a confiscat una dintre cele mai mari cantitati de animale impaiate gasita in Europa, dupa descoperirea, in cadrul unei anchete privind un posibil caz de contrabanda, a unui depozit urias din Valencia care continea astfel de specimene, inclusiv rinoceri, ursi polari si elefanti. Garda Civila a descoperit peste 1.000 de specimene intr-un depozit […] The post 1.000 de animale impaiate din Europa, confiscate in Spania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

