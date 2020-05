Stiri pe aceeasi tema

- Maririle trebuie sa țina cont de riscurile pe care le produce legea pensiilor adoptata de fosta guvernare PSD Sursa articolului: „Legile puterii”. Florin Cițu: PENSIILE vor CREȘTE in acest an. Dupa șase luni vom ști cu cat se vor majora Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 145 de noi cazuri de imbolnavire Sursa articolului: Coronavirus in Romania, 23 mai. Bilanțul actualizat: scade numarul infecțiilor COVID: 145 de cazuri noi Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Șeful DSU a vorbit despre dezinformarea din spațiul public, despre posibilitatea unui val doi de COVID-19 dar și despre situația din invațamantul romanesc Sursa articolului: Raed Arafat, la Realitatea PLUS: „Exista informații in spațiul public menite sa creeze haos și sa scada credibilitatea autoritaților”…

- Cum a intrat Andrei Mihai Dracea in lumea selecta a “baietilor subtiri” Sursa articolului: Cum s-au imbogațit „baietii destepti” din Sanatate. Marius Oprea: Incepe in anticamera directorului SRI Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Noi dezvaluiri despre baieții deștepți din sanatate și afacerile incheiate din banii cu care, fiecare dintre noi, susținem, in fiecare luna, sistemul sanitar de stat Sursa articolului: Tentaculele „baieților deștepți” din Sanatate. Rețeta licitațiilor dubioase din spitale Credit autor: Realitatea De…

- Fix 80 de contracte a incheiat firma Vavian Trading de la inceputul anului și pana in prezent. Toate fara licitație. Sursa articolului: Achiziții dubioase, in Sanatate: contracte cu statul, date in 60 de SECUNDE! Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Georgescu: Ar trebui vazut cine l-a ajutat pe Rizea sa ajunga parlamentar Sursa articolului: „Spovedania lui Rizea”, acuzații grave la varful SRI: Cat de implicate sunt Serviciile in vanzarea statului roman Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Faptul ca din 15 mai e posibil sa relaxam anumite masuri nu inseamna ca revenim la viata normala de dinainte de epidemiei Sursa articolului: Klaus Iohannis, prima conferința de presa de la inceputul pandemiei de coronavirus. Anunț important pentru romani Credit autor: Realitatea De Mures. Source