100 de zile: Invazia din Ucraina a făcut să explodeze preţurile pentru aprovizionarea cu energie (analiză EFE) Invazia rusa in Ucraina, care a ajuns vineri in a 100-a zi, provoaca un cutremur pe piata de energie, ce afecteaza in principal Europa, unde Rusia este cel mai mare exportator de petrol si gaze, la care se adauga pretul ridicat al electricitatii, relateaza agentia EFE. Desi aprovizionarea cu energie inregistra deja costuri ridicate inca de la inceputul anului, ca urmare a scumpirii unor materii prime si a revenirii mobilitatii dupa pandemie, razboiul declansat pe 24 februarie nu a facut decat sa agraveze situatia. In plus, preturile au fost afectate si de sanctiunile economice pe care Uniunea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invazia rusa in Ucraina, care a ajuns vineri in a 100-a zi, provoaca un cutremur pe piata de energie, ce afecteaza in principal Europa, unde Rusia este cel mai mare exportator de petrol si gaze, la care se adauga pretul ridicat al electricitatii, relateaza agentia EFE, informeaza AGERPRES. Fii…

- ​Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si-au continuat marti declinul, coborand la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- „Rușii care iși obțin adevarul lor din mass-media de stat traiesc intr-o realitate alternativa”, spune Madeline Roache, fact-checker pentru revista Time Magazine din Londra, specializata in politica din Rusia și Europa de Est, potrivit CNN . In fiecare zi, Roache urmarește „știrile” de dimineața de…

- Invazia rusa in Ucraina a transmis o unda de șoc pe piețele de energie și de materii prime, care va duce la probleme de aprovizionare cu motorina și benzina și recesiune economica in Europa daca fluxurile din Rusia scad in continuare. Preturile la gaze naturale, petrol, metale si produse agricole au…

- Cancelarul german Olaf Scholz a avertizat ca sugestiile privind un embargo instantaneu asupra livrarilor de energie din Rusia ar trebui respinse, deoarece impactul asupra Europei ar fi devastator, transmite BBC . Olaf Scholz a declarat ca Germania este in curs de a deveni independenta de sursele de…

- La doua saptamani dupa ce Rusia a invadat Ucraina, prețurile produselor agricole cheie produse in regiune au crescut vertiginos, arata o analiza CNN citata de Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- ANALIZA CNN: Razboiul a adus lumea in pragul unei crize alimentare. Ce influența au Ucraina și Rusia in producția agricola globala La doua saptamani dupa ce Rusia a invadat Ucraina, prețurile produselor agricole cheie produse in regiune au crescut vertiginos, arata o analiza CNN. Cea mai mare problema…

- Chiar daca Rusia și-a pierdut influența și prietenii de la prabușirea imperiului sovietic in 1989, superputerea nucleara inca deține control asupra catorva dintre vecinii sai din Europa și ține in tensiune democrațiile occidentale. Invazia armatei lui Putin in Ucraina a generat apeluri pentru o regandire…