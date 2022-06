Stiri pe aceeasi tema

- Kissinger spune, de asemenea, ca ”trebuie sa incercam sa ințelegem care este linia roșie” a Rusiei și ”cat timp va continua aceasta escaladare” in razboiul din Ucraina..Fostul oficial american, nascut in Germania, in varsta de 98 de ani, a fost Secretar de Stat al SUA in mandatele președinților Richard…

- Darea pe fața a esenței regimului Putin in urma invaziei militare in Ucraina și a atrocitaților impotriva populației civile, comise in aceasta țara, au determinat multe state ale lumii sa-și revada relația cu Rusia. Un stat paria[ 1 ], cum a ajuns sa fie astazi Federația Rusa sub bata lui Putin, este…

- JK Rowling ii transmite lui Putin ca „declarațiile despre anularea culturii nu ar trebui sa fie facute tocmai de cineva care macelarește civili”.Scriitoarea a venit cu acest mesaj dupa ce Putin a dat o noua interpretare, proprie, a sancțiunilor economice aplicate de Occident dupa ce Rusia a invadat…

- Rusia a devenit cea mai sancționata țara din lume. Insa, nu doar viața elitei politice sau a oligarhilor putrezi de bogați este afectata de sancțiunile economice impuse de comunitatea internaționala ca raspuns la invadarea Ucrainei. Sute de companii din toata lumea s-au retras deja din Rusia și, odata…

- O victorie totala a Rusiei, cu rasturnarea lui Zelenski? O lovitura de stat la Kremlin care il inlatura pe Putin? Un razboi total intre NATO si Rusia? Iata scenariile posibile, potrivit analistilor, la doua saptamani de la declansarea „operatiunii special

- Vizita vicepreședintelui SUA in Romania și Polonia nu a calmat total nervozitatea pentru un posibil atac al Rusiei impotriva acestor țari, relateaza CNN in analiza sa Deplasarea vicepreședintelui Statelor Unite la Varșovia și București „nu a fost doar una cu putere simbolica”, a marturisit un inalt…

- Doi sefi ai FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, au fost pusi sub arest la domiciliu.Anuntul a fost facut de un jurnalist rus de investigatii, specializat in anchete despre serviciile secrete si de spionaj ale Federatiei Ruse, Andrei Soldatov. "Putin pare sa fie extrem de nemultumit de activitatea…

- Soția președintelui Ucrainei, Olena Zelenskiy, a publicat marți. 8 martie, o „scrisoare deschisa catre reprezentanții mass-mediei mondiale” prin intermediul careia face un apel la întreaga lume sa susțina Ucraina în razboiul cu Rusia, scrie TV8.md. „Aceasta…