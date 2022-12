Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului (A.S.I.C.S.) a oferit ajutor financiar in valoare de cite 1 000 de lei pentru 100 de veterani ai razboiului din Afganistan. Foștii ostași spun ca ajutorul e foarte important pentru ei in prag de iarna, in contextul crizei energetice și creșterii galopante a prețurilor. „Una din prioritațile Asociației pentru Susținerea Inițiative