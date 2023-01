Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de turiști au ramas inzapeziți cu mașinile in zona Zanoaga- Dichiu, au intervenit jandarmii montani de la posturile Peștera și Zanoaga pentru ai ajuta sa ajunga la domiciliu. Turiștii au ramas blocați cu autoturismele pe partea carosabila, dupa ce s-au aventurat in Munții Bucegi. Intervențiile…

- Marco Dulca s-a desparțit de FCSB in aceasta iarna dupa doar cinci luni petrecute la formația roș-albastra. Mijlocașul și-a gasit insa rapid un nou angajament. El a revenit la Chindia Targoviște, formație de la care fusese cumparat de FCSB. FCSB s-a desparțit in aceasta iarna de mai mulți fotbaliști.…

- Avand in vedere atenționarea meteorologica – cod roșu de viscol in zona montana din județul Dambovița, pentru prevenirea incidentelor in Bucegii dambovițeni sau a limitarii efectelor in cazul producerii acestora, jandarmii din cadrul posturilor montane Zanoaga și Pestera recomanda turistilor care doresc…

- Respectați recomandarile jandarmilor montani de la Zanoaga și Peștera, daca v-ați hotarat sa va petreceți sfarșitul de saptamana in Bucegii dambovițeni. Este bine sa țineți cont de urmatoarele recomandari: – inainte de a pleca la munte, informati-va asupra itinerarului propus, gradului de dificultate…

- Pana la 28 decembrie, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura Centrul Județean Dambovița a reusit sa autorizeze la plata 21.911 de cerei unice dintre cele 23.075 eligibile in acest an. Astfel, 94,96 % dintre fermierii damboviteni au primit sprijinul solicitat pentru agricultura, in valoare…

- Iarna iși intra serios in drepturi in zona montana dambovițeana Padina-Peștera. Inca de joi seara a inceput sa ninga. Nu plecați la drum daca nu sunteți pregati de iarna. De asemenea, salvamontistii au facut unele recomandari turistilor: – sa tina cont de atentionarile de vreme rea, respectiv cod galben/portocaliu…

- Jandarmii de la posturile montane Peștera și Zanoaga vor fi prezenți la datorie, luni, 28 noiembrie a.c., de ziua Sfinxului, prin acțiuni de patrulare pe traseele montane, fiind in masura sa acționeze pentru indrumarea, sprijinirea și salvarea turiștilor aflați in dificultate in zona de responsabilitate…

- Iarna incepe incet-incet sa-și intre in drepturi la munte. Temperaturile au scazut simțitor in ultimele, iar in zona montana acest lucru se observa din plin. In Bucegi, la Varfu Omu, la 2505 metri altitudine, zapada și-a facut deja apariția. O poza facuta, astazi, de meteorologul Radu Manta indica startul…