- Micii atleți care activeaza in cadrul clubului CS Unirea Alba Iulia au avut parte de rezultate extraordinare la Campionatul Național de Copii. Pe Stadionul ”Cetate” din Alba Iulia s-a desfașurat, la sfarșitul lunii aprilie, etapa județeana a Campionatului Național de Copii 1, 2, 3 și 4. Micii atleți…

- Una din secțiile sportive cu cel mai puternic potențial de creștere ale CSM Unirea Alba Iulia este cea de polo. Antrenorul Dorin Pocol, uriașul bland din mijlocul copiilor, s-a inhamat la o munca de anduranța ce incepe tot mai mult sa dea roade, iar juniorii și junioarele clubului nostru au tot mai…

- In data de 22 aprilie, a avut loc, la Sala polivalenta din Mediaș, CUPA KYUDOKAN, competiție la care au participat 130 sportivi legitimați la cluburi din țara. Sportivii clubului CSM UNIREA ALBA IULIA, au obținut urmatoarele rezultate: – ȚIR MIRUNA, LOCUL 1 la stilul KATA, LOCUL 1 la stilul KUMITE…

- Sportivele CS Unirea Alba Iulia, Mihaela Popa (fosta Acatrinei) și Alexandra Cristea, au obținut rezultate bune și clasari fruntașe la Campionatul Balcanic de Marș, desfașurat duminica, 9 aprilie, in Turcia, la Antalya. Astfel, Mihaela Popa, care a concurat la senioare in proba de 20 de kilometri marș,…

- Aproximativ 1.000 de concurenți din toata țara s-au aflat la Oradea, in prima decada a lui martie, cu prilejul Campionatului Național de Dans Sportiv. Buzaul a fost reprezentat la cea prestigioasa competiție de dansatorii de la Vibe Dance Studio, entitate sportiva prezenta pentru a patra oara consecutiv…

- CS Unirea Alba Iulia s-a impus categoric la Campionatul Național de Marș. Medalii de aur in probele individuale și pe echipe CS Unirea Alba Iulia s-a impus și in acest an la Campionatul Național de Marș, ediția de iarna, desfașurat duminica, 5 martie, la Timișoara. Clubul a caștigat cinci medalii de…

- In 2 ani de la debutul in Motorsport, Alexia Apostol a terminat pe locul 2, Campionatele de Rallycross și Slalom Paralel. La Rallycross, tanara imparte campionatul cu tatal sau. Alexia Apostol, o puștoaica de 16 ani din Pitești, face senzație in Campionatele de Rally Cross și de Slalom Paralel. Fata…

- Din 20 de echipe inscrise la nivel național echipa de polo Aquasport U13 condusa de antrenorii Toth Ferenc și Fulop Szoly s-a calificat la turneul final al Campionatului Național de polo a Romaniei de pe locul doi din zona Nord!Urmeaza doua turnee finale unde se vor decide cele trei echipe medaliate.Anul…