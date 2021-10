100 de români apar în Pandora Papers, documentele care dezvăluie averile secrete ale potentaților planetei In jur de 100 de cetateni romani se numara intre liderii, politicienii si miliardarii din peste 400 de tari ale caror averi si afaceri secrete au fost dezvaluite in unele dintre cele mai ample documente financiare publicate de Pandora Pepers. Intre potentații din documente figureaza nume precum cel al fostului premier britanic Tony Blair, premierul ceh Andrej Babic, care s-a folosit de firme offshore pentru a ascunde o investitie de 15 milioane de euro intr-o proprietate de lux din sudul Frantei, și fostii presedinti din Muntenegru, Kenya, Gabon sau Chile, relateaza BBC. Un numar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

