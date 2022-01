100 de persoane internate, la Constanta, cu COVID-19. Cati constanteni se afla in carantina la domiciliu

MARȘUL SĂRACILOR!

2022 marcheaza intrarea in a doua faza a resetarii. Asa cum am mai scris, este anul in care foarfeca inflatie - preturi la energie va taia la foc automat din buzunarele oamenilor. In timp ce noi ne-am ocupat cu “boala” si furtul pe achizitii, sefii la lume s-au pregatit pentru faza a doua. In primii doi ani au setat aluatul “noului normal”, din 2022 va incepe… [citeste mai departe]