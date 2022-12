100 de milioane de dolari pe an, atât va plăti Amazon.com companiei Twitter pentru noile campanii de publicitate Amazon.com planuieste sa reporneasca publicitatea pe Twitter la un nivel de aproximativ 100 de milioane de dolari pe an, fiind in asteptarea unor modificari de securitate la platforma de reclame a companiei de social media, potrivit unui tweet publicat de un reporter al Platformer, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

