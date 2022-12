100 de miliarde de lei. Cifra anului 2022 în România Este evaziunea fiscala estimata pentru 2022 din TVA. Daca ANAF estima in iunie evaziunea pentru 2022 la circa 80 miliarde de lei, este evident ca in condițiile inflației aceasta va depași 100 miliarde. Așadar avem un nou record in 2022, o evaziune fiscala aproape echivalentul pensiilor platite in sistemul de asigurari sociale de stat catre bunicii și parinții noștri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

