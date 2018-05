100 de mesaje de dragoste. Mesaje de iubire pentru EL si pentru EA. Inspira-te! Mesaje de dragoste pentru EL



Cel mai minunat lucru din lume este sa privesti pe cineva la care tii cu adevarat si sa stii ca simte acelasi lucru pentru tine. Te iubesc!



Tu esti visul meu...unicul meu vis...as vrea sa te atrag in valtoarea pasiunii sa te strang asa de tare incat TU si EU sa devenim un singur suflet.



Te port in minte si in suflet. Te simt in aerul pe care il respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.



Sa iubesti inseamna sa traiesti prin celalalt, sa simti nevoia de a-i povesti, de a-i cere un sfat, de a-i darui. Sa iubesti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

