- De pilda, durerile abdominale și scaunele frecvente, dar și durerile puternice de cap ar putea fi semne de COVID-19, chiar daca tusea sau febra sunt absente, spune managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. "Aș sublinia debutul atipic, pe care nu l-am intalnit la tip, cum ar fi debutul digestiv…

- Ieri, zi aparent linistita la nivelul judetului, daca s-ar lua in calcul numarul de noi cazuri raportate. Doar 12 ieseni au fost gasiti pozitiv in urma testelor efectuate duminica. In schimb, 32 au fost reconfirmati. In continuare, numarul de paturi libere din spitale sunt numarate pe degete de la o…

- Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, a vorbit despre COVID-19 și despre simptomele pe care le-au descoperit. O echipa de medici de la Spitalul de Boli Infecțioase Iași a facut doua studii importante pe pacienții infectați cu COVID-19, din care rezulta și alte simptome ale…

- Explozia de cazuri de infectare cu noul coronavirus a umplut trei spitale din Iași. Azi, 25 iulie, nu mai este niciun loc liber la Terapie Intensiva la Spitalul de Boli Infecțioase, nici in saloanele pentru pacienți confirmați ai spitalului, iar instituțiile suport - CFR și Pneumoftiziologie - nu mai…

- Un barbat din Targoviște a refuzat internarea in spital, deși a ieșit pozitiv la Covid-19, iar in doar trei zile a ajuns sa respire cu ajutorul aparatelor, scrie Digi.Este vorba de Cristian Focșan, de 43 de ani, fost sportiv de performanța, nefumator. Credea ca are toate șansele sa treaca ușor prin…

- Doua cazuri noi de COVID-19 au fost internate in spital, in ultimele 24 de ore, iar alte sase persoane declarate vindecate au fost externate, a anuntat, miercuri, Prefectura Suceava. Potrivit sursei citate, din totalul celor 528 de pacienti internati in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, 111…

- 13 persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate, in ultimele 24 de ore, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Suceava, iar alte trei au fost externate, a anuntat, luni, Prefectura Suceava. Sursa citata a precizat ca in SJU Suceava se afla, in prezent, internati 507 pacienti, 177 fiind diagnosticati…