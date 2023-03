Stiri pe aceeasi tema

- Istorici, teologi si cercetatori consacrati vor participa, de vineri pana duminica, la cea de-a IX-a editie a Simpozionului National de Martirologie, in organizarea Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, Muzeului National al Unirii Alba Iulia, Facultatii de Teologie Ortodoxa din Alba Iulia si Inspectoratului…

- Un bilet scris in limba germana de un detinut politic care a lucrat in anii 1950 la renovarea Cazinoului din Constanta a fost gasit in zidurile acestuia, dupa peste 70 de ani, de restauratorii cladirii monument istoric, potrivit Agerpres.

- Peste 2.000 de elevi au vizitat, in aceasta saptamana, subunitațile ISU din Botoșani, Dorohoi, Saveni și Ștefanești. Insoțiți de cadrele didactice, parinți sau bunici, copiii au trecut, pe rand, pe la toate atelierele amenajate, fiind dornici sa afle cat mai multe informații despre activitatea pompierilor.

- 13 persoane, printre care și elevi, ar fi deținut, pentru consum propriu și ar fi comercializat consumatorilor din județul Prahova The post 13 persoane, printre care și elevi, ar fi deținut DROGURI, pentru consum propriu și ar fi comercializat consumatorilor din județul Prahova, preponderent liceeni,…

- EDUCATIE… Peste o mie de elevi din judetul Vaslui au invatat cum sa economiseasca bani, ce sunt institutiile financiar-bancare si ce rol au acestea. Cursurile au fost sustinute de reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei (BNR) – Agentia Bacau in cadrul proiectului „Sa vorbim despre bani si banci”,…

- In ziua de 26 Ianuarie 2014 a decedat scriitorul Cicerone Ionițoiu (n. 8 mai 1924, Craiova), fost detinut politic in inchisorile comuniste din Romania. In „dosarul” sau exista doua sentințe de condamnare la temnița, una din 1950 și alta din 1962. Citește și: UNESCO a inscris orasul Odesa pe lista patrimoniului…