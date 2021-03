Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 10 martie 2021, au mai fost confirmate inca 100 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 21.156. In intervalul 09.03.2021 (10:00) – 10.03.2021 (10:00) au fost raportate 100 de decese (52 barbați și 48 femei), ale unor pacienți infectați…

- Pana astazi, 3 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 812.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 746.779 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.278 cazuri noi de persoane…

- Alte 1.331 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 763.294, potrivit datelor transmise luni de Grupul de comunicare strategica. 709.520 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- Pana astazi, 19.056 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 08.02.2021 (10:00) – 09.02.2021 (10:00) au fost raportate 95 de decese (54 barbați și 41 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Arad, Argeș, Bacau,…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.816 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi Nr. crt.JudețNumar…

- Clujul trece pe cea de-a doua poziție, cu 404 cazuri, urmat de Timiș (340), Iași (230) și Brașov (220). Ilfovul iese de pe "podium", dupa o perioada lunga de timp in acre s-a aflat in top trei zone din țara cu cele mai multe cazuri noi inregistrate in 24 de ore, cu sub 200 de cazuri de ieri și pana…

- In cursul dimineții de astazi, 15 decembrie 2020, au mai fost confirmate inca 204 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 13.698. In intervalul 14.12.2020 (10:00) – 15.12.2020 (10:00) au fost raportate 204 decese (133 barbați și 71 femei), ale unor pacienți infectați…