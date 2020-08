100 de copii sunt în izolare, în județul Gorj, după ce au fost în tabără la Brașov și pe litoral 100 de elevi din județul Gorj, care au fost in doua tabere, una in Brasov si una pe litoral, au fost trimiși in izolare la domiciliu, pentru ca trei copii au fost depistați cu COVID-19 la intoarcere. Este vorba despre doua grupuri de copii din judetul Gorj, cu varste de pana la 14 ani. Dupa intoarcerea din tabara de […] The post 100 de copii sunt in izolare, in județul Gorj, dupa ce au fost in tabara la Brașov și pe litoral appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din grupul din Gorj care a fost in vacanta la mare a iesit pozitiv cu Covid 19 un copil. In jur de 100 de copii din judetul Gorj au fost trimisi in izolare, dupa ce trei dintre ei au fost depistati pozitiv cu Covid 19, in urma prezentei lor in doua tabere, una la munte, la Brasov, una pe litoral.Au…

- Este alerta in județul Gorj, dupa ce aproape 100 de elevi care au fost in doua tabere, una in Brasov si una pe litoral, au fost trimiși in izolare la domiciliu, pentru ca trei copii au fost depistați cu COVID-19 la intoarcere.

- Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței din 31 iulie proiectul de ordonanța care prevede creșterea alocațiilor pentru copii in mod etapizat, incepand cu un procent de 20%. Articolul 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, se modifica și se completeaza și va avea urmatorul cuprins:…

- Masurile de izolare legate de COVID-19 in Austria s-au bazat pe o ordonanta neconstitutionala a Guvernului, a decis miercuri Curtea Constitutionala din Viena, declansand noi critici ca guvernul a ignorat statul de drept in raspunsul la pandemie, relateaza dpa. Partidele de opozitie au cerut guvernului…

- Guvernul se reuneste in sedinta, luni, de la ora 12,00, urmand sa discute, printre altele, si proiectul de lege care pune in acord cu recomandarile Curtii Constitutionale textele normative referitoare la carantina, izolare si internarea obligatorie. Ministrul Nelu Tataru anunta, vineri seara, ca Ministerul…

- Traficul a fost reluat duminica intre Franta si Spania, care a redeschis frontiera sa punand capat starii de alerta si unei izolari de aproape 100 de zile pentru a opri epidemia de coronavirus. Spaniolii au putut sa isi intalneasca rudele sau prietenii pe care nu i-au mai vazut din 14 martie. Starea…