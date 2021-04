Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de miercuri negocierea și semnarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare, in valoare de 100 milioane de euro, pentru susținerea proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile”.

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri negocierea si semnarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 100 milioane de euro, pentru sustinerea proiectului "Scoli mai sigure, incluzive si sustenabile", informeaza Ministerul Finantelor…

- Educația are un procent de 11% din Planul Național de Redresare și Reziliența ( PNRR ), a anunțat astazi ministrul investițiilor și proiectelor europene Cristian Ghinea, care prezinta structura actualizata a PNRR, pe care Romania o va trimite Comisiei Europene. Ministrul a spus ca fondurile totale alocate…

- "In cadrul sedintei din data de 26 februarie 2021, Consiliul de Administratie a aprobat valoarea consolidata a Planului de Investitii (CAPEX) al Grupului Electrica pentru anul 2021, in suma totala de 712,4 milioane lei. Din aceasta valoare: 638,9 milioane lei reprezinta planul financiar anual 2021 al…

- Premierul Florin Cițu a dus ieri la indeplinire una dintre marile dorințe ale ministrului USR al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui. A numit in funcția de secretar de stat la acest minister, deși nu exista hotarare de reorganizare, pe un administrator susținut de Fondul Proprietatea,…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose, fost prim-ministru, a estimat, la Antena 3, ca premierul Florin Citu nu va fi in masura sa prezinte foarte curand proiectul de buget. Potrivit fostului premier PSD, proiectul trebuie discutat si negociat cu oficialii Comisiei Europene, iar asta se va intampla cu ocazia…

- Veniturile din servicii ale Vodafone România, al doilea mare operator local de comunicații mobile, au atins valoarea de 193 milioane de euro în trimestrul încheiat la 31 decembrie 2020, în scadere cu 2,1% fața de perioada similara a anului precedent, a anunțat miercuri compania.…

- Elevii din 33 de școli timișorene ar urma sa beneficieze de echipamente IT noi in cadrul unitaților unde invața. Finanțarea vine din bani europeni, in urma unui proiect realizat de Primaria Timișoara, iar suma necesara este una semnificativa, de 19 milioane de lei. Proiectul va fi depus in cadrul Programului…