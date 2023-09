Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din județul Arad au prins, in ultimele 24 de ore, 77 strani care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport, respectiv pe jos. Intr-un singur TIR erau ascunși 42 de oameni. La frontiera Nadlac II s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Lunga și Jimbolia – judetul Timiș au depistat șapte cetateni din Nepal, toți intrați legal pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. „In data de 9 septembrie 2023, in jurul orei 15:00, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat, ascunsi intr-o autoutilitara, 32 de cetateni din Pakistan și India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Șoferul, cetațean roman, este cercetat pentru infractiunea de trafic de migranti. „In data…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au gasit, sambata, 50 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport. „In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul…

- Polițiștii de frontiera au prins in ultimele 24 de ore 40 de cetațeni straini care au incercat sa treaca ilegal in Ungaria, ascunși in mașini sau pe jos.Joi, la Punctul de Trecere a Frontierei Varșand, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean…

- 56 de cetateni straini au incercat sa iasa din Romania ascunși printre paleti cu vin si pervazuri. Politistii de frontiera aradeni din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac și Nadlac II au depistat 56 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac și Nadlac II au depistat in ultimele 24 de ore nu mai puțin de 116 cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci mijloace de transport, respectiv pe la „zona verde”.…

- Tot mai multi migranti vor sa ajunga in statele din vestul Europei tranzitand Serbia. Politistii de frontiera timiseni s-au confruntat tot mai des cu cetateni din Asia care au incercat sa foloseasca aceasta ruta. Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, Jimbolia…