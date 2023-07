100 de bătrâni aduși pentru îngrijiri la azile private, torturați și ținuți flămânzi. Rudele plăteau până la 7.000 de lei, lunar Polițiștii și procurorii DIICOT au descins in camine de batrani din apropierea Capitalei. Sunt zeci de percheziții in mai multe județe, intr-un dosar de exploatare a persoanelor cu vulnerabilitați sau aflate in situații vulnerabile. Victimele nu au primit nici mancare, nici tratament medical in timp ce se aflau in centre sociale private situate in Ilfov […] The post 100 de batrani aduși pentru ingrijiri la azile private, torturați și ținuți flamanzi. Rudele plateau pana la 7.000 de lei, lunar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

