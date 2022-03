Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a comis o mare greseala invadand Ucraina, acuza joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, inaintea inceperii unui summit extraordinar al Aliantei Nord-Atlantice, la Bruxelles, relateaza AFP. ”Presedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski se va adresa liderilor Aliantei,…

- Elveția va aplica sancțiunile Uniunii Europene impotriva cetațenilor ruși implicați in invazia Ucrainei și le va ingheța activele, a anunțat luni guvernul elvețian, intr-o abatere brusca de la tradițiile de neutralitate ale țarii alpine, relateaza Reuters.„Avand in vedere faptul ca Rusia continua intervenția…

- Kremlinul a declarat ca sancțiunile impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei vor cauza probleme Moscovei, dar ca aceste probleme vor fi rezolvate. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze posibilele masuri punitive impotriva președintelui Vladimir Putin și a mai spus…

- A inceput razboiul in Ucraina! Putin a invadat, azi dimineața, la ora 05.00, țara vecina și a facut-o din toate parțile. Asistam la o invazie generala. Alaturi de militarii ruși, lupta și forțe armate din Belarus. Ucraina a instituit Legea Marțiala. Sunt bombardate multe orase printre care Odessa și…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca Occidentul a ignorat ingrijorarile cheie ale Moscovei atunci cand a raspuns oficial saptamana trecuta la cererile Rusiei de a-i oferi garantii de securitate, relateaza Reuters.

- Rusia a lansat marți, 25 ianuarie, noi exerciții militare in aproperea teritoriului ucrainean și in Crimeea anexata in urma cu aproape opt ani, dupa ce a denunțat faptul ca SUA au plasat in alerta mii de soldați pentru o posibila intervenție in estul Europei, relateaza AFP, citata de France 24 . 6.000…

- Situația de la granița dintre Ucraina și Rusia se precipita de la o zi la alta, iar statele membre UE, NATO și Statele Unite incearca sa pregateasca o eventuala riposta, militara și economica la adresa Rusiei, in cazul in care aceasta va ataca Ucraina. De altfel, temerile ca acest lucru este tot mai…

- Eforturile diplomatice intense dintre Statele Unite ale Americii și Rusia, desfașurate in aceasta saptamana și care au vizat dezamorsarea riscului unui conflict in Ucraina, nu au reușit sa duca la un consens. Diplomații din SUA și Rusia s-au intalnit la Geneva pe 9-10 ianuarie, la Consiliul NATO-Rusia…