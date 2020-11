100 de arestări în Grecia, după confruntările violente dintre poliție și persoanele care participau la o comemorare neautorizată Poliția din Atena a recurs marți, 17 noiembrie, la gaze lacrimogene, grenade si tunuri cu apa pentru a dispersa o manifestație de comemorare a revoltei studențești din 1973 impotriva juntei aflate atunci la putere. Protestul fusese interzis de autoritațile elene din cauza masurilor antidepidemice, relateaza agențiile de presa ANA, DPA și AFP, citate de Ziare.com.Marți dimineața, președintele Greciei, reprezentanți ai partidelor politice și simpli cetațeni au depus coroane de flori la sediul Universitații Politehnice de la Atena pentru comemorarea celor cel puțin 24 de morți din timpul revoltei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

