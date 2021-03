100 de arbori din Sibiu vor fi salvaţi de la defrişare O suta de arbori din Sibiu vor fi salvati de la defrisare in urma demersurilor unei asociatii din oras. Initial, conform proiectului „Calea Dumbravii – prima artera smart a Sibiului”, exista riscul ca arborii plantati in aceasta zona sa fie defrisati, pentru a face loc benzii dedicate transportului in comun si pistelor pentru biciclete, potrivit basilica.ro. Citește și: Metroul din Cluj-Napoca s-a lovit de un 'bulgare de sare', proiectul ar putea fi amanat. Ce spune Emil Boc Dupa o solicitare oficiala transmisa administrației locale și dupa mai multe intalniri și discuții… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

