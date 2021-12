Stiri pe aceeasi tema

- Singurul festival in care sportul și cultura iși dau mana in Timișoara și-a mai consumat un episod in nuanțe alb-violet. Dupa concertul unic al Filarmonicii „Banatul” alaturi de formația Noi din Banat, a venit randul artei stradale de a imbogați povestea centenarului Politehnicii. Ilustratorul urban…

- Grupul Steel Blues Quintet a susținut un concert la Timișoara in seara de miercuri, spectatorii aflați in sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” avand parte cu aceasta ocazie de o seara agreabila. Alaturi de standardele blues și nu numai, interpretate de muzicienii de pe scena, seara a fost și o veritabila…

- Muzeul Național al Banatului aduce in fața publicului expoziția de realitate virtuala „Dacica 3D”, parte a programului „VReau la muzeu” destinat valorificarii patrimoniului cultural prin intermediul tehnologiilor moderne și derulat de Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau, care va avea loc vineri,…

- Festivalul „Les Films de Cannes” revine anul acesta la Timișoara. Publicul va putea vedea intre 12 - 14 noiembrie, in premiera, cele mai importante și premiate filme ale anului. Proiecțiile vor avea loc in Aula Magna a Universitații de Vest din Timișoara și in sala Capitol a Filarmonicii „Banatul”.…

- SCM Timisoara a pierdut primul meci din noul sezon al Ligii Nationale, disputat acasa cu FC Arges. „Leii” nu au inceput rau, au fost condusi la o diferenta mare apoi, dar au avut si sansa de a rasturna soarta partidei si de a se impune in final. Darrion Strong a avut sansa punctelor victorioase, dar…

- Catedrala Greco-Catolica “Coborarea Sfantului Spirit” din Lugoj va fi gazda unui nou eveniment cultural. Sambata, 25 septembrie, de la orele 19.15, dupa Sfanta Liturghie de seara, va avea loc un concert coral, sustinut de corul Filarmonicii “Banatul” din Timișoara. Repertoriul este…