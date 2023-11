Stiri pe aceeasi tema

- La doar jumatate de ora de mers cu mașina din Timișoara, prin pusta Banatului, inspre granița cu sarbii, ajungi in localitatea Iohanisfeld. Aici iși propun ADID Timiș impreuna cu Codru Festival, dar și in parteneriat cu Primaria Comunei Otelec sa planteze peste 10.000 de puieți. In zilele de 4 și 5…

- SCM Timisoara a obtinut o noua victorie in Alpe Adria Cupa. Daca in campionat „leii” erau pe o panta descendenta, in competitia continentala euroregionala banatenii se afla la al doilea succes la rand, invingand-o in aceasta seara pe Redstone Olomoucko, scor 85-76. Primul sfert din aceasta seara din…

- Un proiect conceput de artistul și arhitectul Ioana Marinescu, coregraful Smaranda Gabudeanu și coregraful Iulia Maracine, in colaborare cu coregraful Andreea David, arhitectul Thomas Goodey, regizorul de film documentar Laurențiu Calciu și muzicienii Doru Apreotesei și David Crawford invita publicul…

- Asociația De Basm, laureata cu premiul pentru cel mai bun proiect de promovare a culturii scrise din Romania pe anul 2022 la Gala Premiilor AFCN, și teatrul pentru copii și tineret Merlin au inițiat un proiect de lecturi pentru copii și ateliere de lectura, intitulat „LittleLIT pe scena – Poveștile…

- O mica sculptura in lemn cu dimensiunile de 22×17,5 centimetri, care are forma unei frunze de stejar cu șapte lobi și un decor extrem de simplu, constand in nervuri care pornesc de la baza frunzei, dispuse longitudinal și simetric, se afla la Timișoara, in patrimoniul Muzeului Național al Banatului,…

- Printre cei 3.500 de participanți la ediția a VII-a a Intalnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO), organizata in perioada 31 august – 3 septembrie 2023, la Timișoara, s-au aflat și 80 de delegați ai Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei. Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop…

- O noua mostra de „arta contemporana” și-a facut de cateva zile apariția in Piața Libertații, una din piețele publice ale orașului in care, in anul capitalei culturale, iși gasesc locul fel de fel de butaforii, dandu-i infațișarea de iarmaroc. Obiectul se numește „The Dimension of Loneliness” (Dimensiunea…

- Alexandru Rafila a transmis ca exista o celula de criza la Ministerul Sanatații. Acesta a mai spus ca daca nu vor fi locuri in spitalele pentru arși vor fi transferați in strainatate. Incendiului uriaș de la stația GPL din Crevedia a ranit mai multe persoane. Exista decese, una sau doua persoane. Sunt…