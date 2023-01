Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat ordinul de incepere a lucrarilor de anvelopare termica la blocurile de locuințe din Sectorul 4, ce vor fi reabilitate cu fonduri europene din Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Pe primele 20 de imobile, din totalul celor 158, constructorii au inceput deja sa monteze schelele…

- Social-democratii au afirmat, joi, ca atunci cand PSD a fost la guvernare Romania a intrat in NATO si Uniunea Europeana, a scapat de MCV si este gata sa adere la Schengen, in timp ce, cu USR la guvernare, Romania a fost „intr-un permanent blocaj si a mers din criza in criza”. „Cu PSD la guvernare, Romania…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, a declarat sambata, in debutul Comitetului Politic al partidului, ca in 2024 USR trebuie sa fie „cel mai mare partid” de la guvernare. „Astazi suntem cel mai mare partid de opozitie, insa in 2024 trebuie sa fim cel mai mare partid de la guvernare si vom face…

- Sectorul produselor de ingrijire și infrumusețare este in plin avant de multe decenii. Iar, in ultimii ani, in mediul online, vanzarile de produse cosmetice cunosc un trend ascendent, comparativ cu cele din magazine. Impulsionata in special de influencerii din social media și de diverse tehnici inovatoare,…

- Europa si-a redus semnificativ consumul de gaze naturale in luna octombrie, in conditiile in care gospodariile nu au pornit instalatiile de incalzire gratie temperaturilor peste medie, ceea ce constituie o veste buna pentru piata inainte de venirea iernii, transmite Bloomberg. Guvernele din regiune…

- Pentru a promova produse autohtone, 46 de antreprenori mici din diferite colțuri ale Moldovei au venit la tirgul desfașurat in week-endul trecut in sectorul Rișcani din Chișinau. Mirosul de cașcaval, miere, fructe uscate și vinuri s-a impraștiat prin tot sectorul și a ademenit cumparatorii. Producatorii…

- Ciprian Ciucu, primar in Sectorul 6, a anunțat ca a fost incheiat concursul internațional de soluții organizat in parteneriat cu Ordinul Arhitecților pentru amenajarea insulei de pe Lacul Morii și a zonei verzi din jur.

- Potrivit unor surse, primele teste arata ca acesta nu a fost nici drogat, nici beat azi noapte. Individul a lovit intenționat mai multe mașini in incercarea de scapa de un polițist și 4 jandarmi care s-au ținut cu mainile de mașina sa. La scurt timp, acesta și-a abandonat bolidul distrus la cateva strazi…