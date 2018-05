Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 6-a a preliminariilor pentru EURO 2020, alaturi de Franta, campioana mondiala en titre, Portugalia si Lituania, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la Trondheim. Primele doua clasate in cele opt grupe, precum…

- Cu aproape un sfert din totalul de medicamente, retrase in ultimii doi ani, Romania are o reala problema de disponibilitate a medicamentelor, cu efect negativ major asupra pacienților. Problema disponibilitații medicamentelor se intalnește insa nu doar in Romania, ci, in proporții diferite, in…

- Chiar dacAƒ A®n societatea romA¢neascAƒ A®ncAƒ pare sAƒ funcE›ioneze prejudecata cAƒ A®n E™colile profesionale ajung elevii mai slabi, care nu au reuE™it sAƒ treacAƒ examenele A®n liceele de top aE“ la BistriE›a A®nvAƒE›AƒmA¢ntul profesional A®ncepe sAƒ dea roade E™i sAƒ confirme strAƒvechea zicalAƒ…

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- In noaptea de sambata spre duminica, europenii vor dormi mai putin cu o ora avand in vedere ca ceasurile vor fi date inainte, iar ora 03:00 va deveni ora 04:00, in cazul Romaniei. Aceasta schimbare de ora se produce de doua ori pe an, in mod obisnuit in ultima duminica din martie si ultima duminica…

- Petre Apostol Sectia de gimnastica ritmica de la CSM Ploiesti s-a impartit, in acest final de saptamana, intre doua competitii internationale. Cele mai mari ca varsta dintre elevele antrenoarelor Simona Puiu si Liliana Baescu, junioarele Denisa Stoian (nascuta in 2003) si Miruna Ciocirlan (nascuta in…

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.