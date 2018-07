Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- Ionica Grigoraș, o femeie din Vaslui, a murit in condiții suspecte in Italia, unde lucra ca ingrijitoare. Tanara de 35 de ani, mama a doi copii, s-a stins din viața, sufocata de cheagurile de sange care i-au blocat plamanii. Romanca fusese consultata de doi medici italieni care i-au prescris antibiotice…

- USR cere demisia lui Lucian Șova. Parlamentarii din Opoziție l-au criticat pe ministrul Transporturilor pentru declarațiile referitoare la construcția de autostrazi și nivelul salariilor. Ca atare, USR a anunțat ca va depune o moțiune simpla pe Transporturi, tocmai pentru a-l sancționa public pe Lucian…

- "Ministrul Șova i-a dat replica de mai jos, ieri, in Comisia de Transporturi, unui coleg deputat care afirmase ca avem nevoie urgenta de autostrazi și ca riscam sa plece marile companii (de ex. Dacia-Renault) daca nu avem o infrastructura decenta”, scrie Drula pe contul sau de Facebook. “Este…

- Campania de promovare a invatamantului dual la nivelul judetului Prahova a inceput deja sa aiba rezultate. Liceul Tehnologic “Anghel Saligny din Ploiesti a anuntat ca, pe data de 15 iunie, debuteaza inscrierile in prima clasa in sistem dual creata in cadrul liceului, cu sprijinul Adient Trim Ploiești…

- "Starea lucrarilor pe santiere este mult sub asteptari. Am avut discutii cu toti contractorii de pe aceste santiere, care m-au asigurat ca vor respecta termenele de executie. Însa, pe mine nu m-au convins ca tintele de executie pentru proiecte de zeci de milioane de euro pot fi atinse cu 100…

- HISTORY® Romania va difuza in perioada 28 mai - 10 iunie producția globala “Istoria fotbalului”, un maraton de televiziune unic realizat de A+E Networks International, care prezinta marile momente și personalitați ale celui mai iubit sport din toate timpurile. Productia il va avea ca reprezentant global…

- Adina Halas a slabit 32 de kilograme și a dezvaluit secretul ei, in cadrul emisiunii de la Antena 3. Vedeta s-a ingrașat pe perioada sarcinii, insa acum arata așa cum iși dorește. Adina Halas prima asistenta tv din Romania, a vorbit despre kilograme in plus acumulate la sarcina. Vezi galeria foto +…