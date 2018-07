Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- La un an de la sentința judecatorilor, care au imparțit averea lui Ion Dolanescu, cei doi fii ai sai, Ionuț (46 ani) și Dragoș (42 ani), nu au reușit sa se apropie și sa fumeze pipa pacii, scrie click.ro. S-au luptat 9 ani pentru moștenirea de un milion de euro, de la regretatul artist, care a decedat…

- Romania va construi doua penitenciare noi printr-un credit contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a declarat, sambata, la Botosani, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, conform agerpres.ro. Potrivit acestuia, imprumutul va fi utilizat atat pentru constructia…

- Ministerul Economiei anunța ca Transgaz a inceput construcția conductei BRUA. Este vorba despre Faza 1 a proiectului care presupune realizarea conductei de transport gaze naturale Podisor-Recas, in lungime de 479 km. Ministerul Economiei a anunțat ca Transgaz a inceput construcția conductei BRUA. Este…

- Un marș de protest motorizat v-a avea loc astazi in Romania, pentru construcția de autostrazi in Moldova, infrastructura esențiala pentru scoaterea regiunii din izolare și conectarea acesteia la Europa.

- In viața Andreei Balan exista o persoana care sta alaturi de ea de 15 ani. Este una dintre dansatoarele sale. Cantareața Andreea Balan a postat pe vlog-ul ei un material despre una dintre persoanele care o cunoaște foarte bine. Este vorba de Cristina, una dintre dansatoarele ei, care ii este alaturi…