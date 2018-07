Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Academiei Romane, istoricul Ioan Aurel Pop, a anuntat ca institutia a finalizat o noua editie a "Marelui Dictionar al Limbii Romane", in 19 volume, cu peste 170.000 de cuvinte. El a precizat ca, in urma cercetarii, limba romana se afla - din punct de vedere al vocabularului - intre primele…

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- Momente grele in familia fostului fotbalist Iosf Rotariu. Fiica sa, Romina, in varsta de 33 de ani, a fost reținuta de polițiști, dupa ce a ieșit la iveala faptul ca ar fi lovit un copil de gradinița. Scandalul a inceput acum doua zile, dar fostul internațional a dat abia acum primele detalii despre…

- Untold, festivalul de muzica desfasurat de patru ani la Cluj si unul dintre cele mai mari astfel de evenimente din Europa, a primit din partea Ministerului Turismului distincta de ambasador al turismului romanesc, fiind primul brand romanesc care...

- Aproximativ 28 de persoane au fost evacuate, marti dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in camera tehnica a unui hotel din statiunea Venus, acesta manifestandu-se la un boiler si inregistrandu-se o degajare mare de fum, scrie digi24.ro.

- Momente de panica, miercuri seara, la periferia orașului Galați. Un barbat i-a atacat cu cuțitul pe membrii unui echipaj SMURD, dar și pe polițiști, dupa ce prietenul sau a fost implicat într-un accident.

- Ultimele doua zile ale celei de-a XXIII-a editii a Festivalului European al Spectacolului Timisoara – Festival al Dramaturgiei Romanesti aduc in salile teatrului timisorean spectacole care se inscriu in tema acestei editii a festivalului, redand-o din cele mai interesante perspective. In aceasta seara,…

