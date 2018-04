Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a lansat un nou clip informativ referitor la implicatiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie. Actiunea face parte din cadrul amplei campanii de consultari publice "Romania in contextul retragerii…

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- In lumina recentelor evenimente, Federația Asociațiilor Studenților in Medicina din Romania (FASMR), forul care reunește 11 organizații studențești medicale, reprezentand in total peste 25.000 de studenți la medicina, dorește sa traga un semnal de alarma asupra situației precare in care se afla rata…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a demarat ieri in Parlamentul European campania prin care citește in fața plenului mesajele trimise de romani. Primul mesaj a fost preluat de la un elev din Gorj, Florin Coman. ”Dragi prieteni, am prezentat ieri, in fața plenului Parlamentului, o problema sesizata…

- „Misionarii vieții” au venit in fața Maternitații Odobescu de la 7 dimineața, miercuri, 14 februarie. Vor sta acolo, cu pancarte cu mesaje pro viața 12 ore in fiecare zi. Manifestarea dureaza 40 de zile. Campania „40 de Zile Pentru Viața” se desfașoara simultan, in perioada 14 februarie-25…

- "Avem o preocupare principala in acest sens. Am vrut sa dau un semnal pentru ca eu cred ca este important ca minister sa fim foarte deschisi in colaborarea cu asociatiile de pacienti si asociatii nonguvernamentale. Am facut si primul pas. Primul consilier pe care l-am angajat la cabinetul meu este…

- Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania (OAMGMAMR) filiala Argeș, in parteneriat cu Universitatea din Pitești, lanseaza campania “ASISTENȚII MEDICALI ARGEȘENI, IN PRIMA LINIE A PREVENȚIEI! IMPREUNA PUTEM OPRI CANCERUL DE COL UTERIN!”, un amplu demers…

- Una dintre cele mai cunoscute cantarete din Romania, si anume Feli, trece prin momente mai putin placute, dupa ce o persoana straina i-ar fi spart unul dintre conturile de socializare, postand anumite videoclipuri.