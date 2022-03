Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri. UPDATE 5 Marea Britanie și-a indemnat sambata cetațenii […] Articolul 10 zile de RAZBOI IN UCRAINA: Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit din țara vecina UPDATE 5 Marea Britanie iși indeamna cetațenii sa ia in considerare posibilitatea de a parasi Rusia a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro…