- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Potrivit BBC, mai mult de jumatate dintre refugiați au ajuns in Polonia, in timp ce 150.000 au trecut in Ungaria, iar restul in…

- Numarul de refugiati care au fugit din Ucraina in tari vecine a crescut si mai mult, ajungind la aproape 836.000 de persoane la 1 martie, potrivit celui mai recent raport al Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati, publicat miercuri pe site-ul sau. Aceasta este o crestere cu aproape 160.000 de…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Doua milioane de ucraineni care traiesc in zonele de frontiera dintre Ucraina și Rusia risca sa fie stramutați in cazul izbucnirii unui razboi intre cele doua țari, a alertat joi Consiliul Norvegian pentru Refugiati (CNR). Pana acum, 850.000 de persoane au fost forțate sa iși paraseasca locuințele din…