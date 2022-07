10 trucuri secrete care ajută celebritățile să arate uimitor O gama larga de proceduri cosmetice ultramoderne și cele mai noi echipamente sunt disponibile pentru celebritați. Dar asta nu le impiedica sa foloseasca metode simple de ingrijire a frumuseții, cum ar fi oțetul de mere sau sucul de merișor in rutinele lor de infrumusețare. Progresul este un lucru bun, dar... The post 10 trucuri secrete care ajuta celebritațile sa arate uimitor appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A avea o postura buna inseamna mai mult decat sa arați bine, este vorba și despre sanatate și starea generala de bine. Postura corecta reduce, printre altele, stresul asupra mușchilor și ligamentelor, ceea ce poate reduce riscul de ranire. De ce e important sa-ți imbunatațești posturaStudiile sugereaza…

- Multi oameni viseaza la o gradina frumoasa si sanatoasa. Pentru ca acest vis sa devina realitate, trebuie sa plantati cu grija. Iata cateva sfaturi naturale care va vor ajuta sa aveti gradina perfecta. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini!…

- Frigiderul este unul dintre electrocasnicele care nu pot lipsi din casa, prezența lui este esențiala pentru a ne menține alimentele in stare buna și chiar pentru a evita o problema de sanatate, cu toate acestea, folosirea lui ne poate cantari viața daca nu o facem corect. Secrete care te ajuta sa iți…

- Daca-ți place arheologia, sa descoperi secrete ascunse și vrei și sa faci „un bine”, Complexul Muzeal vine cu o provocare. Timp de doua satpamani ofera-te ca voluntar pe un șantier arheologic. O provocare inedita pentru cei ce iubesc misterele ascunse ”in pamant” și inca nua u un plan de vacxanța. Complexul…

- Cu toții am trecut macar o data prin aceasta situație: ținuta pe care am pregatit-o este foarte șifonata. Daca aveți un fier de calcat cu abur, netezirea ei nu ar trebui sa fie o problema. Dar daca nu deții un fier de calcat sau ești in vacanța și nu ai unul, aceasta situație ți-ar putea da batai serioase…

- Știm deja ca bicarbonatul de sodiu de ajuta ori de cate ori ai nevoie, mai ales in gradina. Daca vrei sa te bucuri de o gradina frumoasa și bogata, atunci trebuie sa folosești ingredientul minune. Iata cum te ajuta pentru fructe, legume și plante din gradina! Cateva trucuri utile pentru gradinari.

- China este un depozit de ințelepciune și secrete care te pot ajuta sa traiești mult și sanatos. Uneori, doar parul grizonat poate fi un indiciu de varsta reala. Desigur, cosmeticele bune te pot ajuta sa arați mai proaspat, dar este important sa-ți susții corpul și din interior. Iata cateva secrete...…

- Refugiații ucraineni care ajung impotriva voinței lor in zone aflate sub controlul Moscovei primesc un ajutor neașteptat de la rețele de voluntari ruși care ii ajuta sa fuga din Rusia, relateaza Reuters.