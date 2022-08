Aceasta blonda frumoasa care a jucat in filmele „Total Recall” și „Casino” in anii 1990 are 64 de ani. Dar poate cel mai emblematic film al lui Sharon Stone este „Basic Instinct”. Toata lumea iși amintește probabil scena interogatoriului cu personajul ei imbracat in alb. De atunci, ea este cunoscuta... The post 10 trucuri de moda care o ajuta pe Sharon Stone sa ramana o pictograma de stil la 64 de ani appeared first on Tabu .