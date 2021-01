10 ținute Preppy ⎢ Un look retro care se reinventează O alura care inspira libertate, bucurie și confort. Ținutele Preppy revin la moda intr-o versiune cu accente „ultracontemporane”. Un mix de elemente clasice și detalii retro impun o noua direcție in universul fashion al momentului. 1. Tricoul POLO 2. Pijamaua de zi 3. Imprimeurile șaptezeciste 4. Trench-ul din tartan 5.... The post 10 ținute Preppy ⎢ Un look retro care se reinventeaza appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

