Stiri pe aceeasi tema

- Noi apariții elegante pe covorul roșu de la Veneția Festivalul de Film de la Veneția a debutat in urma cu o saptamana la Lido di Venezia, Palazzo del Cinema. Se anunțase inițial ca ediția din acest an, cea cu numarul 80, va fi una cu totul atipica. Asta deoarece in contextul grevei de la Hollywood,…

- Ce rochii elegante au ales vedetele la Festivalul de Film de la Veneția 2023 Festivalul de Film de la Veneția a ajuns anul acesta la ediția cu numarul 80. Evenimentul debutat pe 30 august și este acum in plina desfașurare. A adunat laolalta numeroase vedete, chiar daca mai puține decat in alți ani,…

- In familia Laufer a fost zi de mare sarbatoare. In data de 16 august, Ilan Laufer a implinit 40 de ani și a dat o petrecere de zile mari intr-un restaurant din București. Mai mult, el și soția lui Alina au marcat 10 de casnicie. Gemenii lor, Davina și Nathaniel, in varsta de 2 ani și șase luni, au fost…

- Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 14-20 august 2023 Din 22 ianuarie 2023 ne bucuram de Noul An al Iepurelui de Apa. Un an liniștit, chiar binevenit și necesar dupa anul feroce al Tigrului. Trebuie sa mergem sa ne cautam un loc cald pentru a ne linge ranile și sa ne odihnim dupa bataliile de…

- Surprizele se țin lanț, la OrheiLand. Vizitatorii parcului au parte de concerte excepționale, transport și inghețata pe gratis. De la inceputul acestei veri, deja au avut loc 15 evenimente grandioase. Artiști de talie internaționala precum Willy William, Doddy, Cassette, Airchik, Misha Marvin și vedete…

- Urmarire ca in filmele de acțiune, azi-noapte, in cartierul Prundu din Pitești. Doi polițiști locali au fugarit mai bine de un kilometru un grup de tineri care aruncau cu oua in mașinile ce treceau pe bulevard. Potrivit Poliției Locale, i jurul orei 02.00, la dispecera s-a primit o sesizare care indica…

- In timpul revoltei mercenarilor Wagner, nu toți au fost de acord cu marșul ordonat de Evgheni Prigojin. Doi soldați Wagner nu ar fi fost de acord și au fost impușcați pe loc, iar apoi lasați pe marginea strazii, fara documente de identitate asupra lor.Dupa ce s-au calmat lucrurile, inclusiv Vladimir…

- Cum poți sa descoperi tradițiile locale din Alba, in doua zile. Evenimente in zone rurale ale județului in weekend-ul 8-9 iulie Gastronomie tradiționala, muzee etnografice, concerte folclorice, degustari de vinuri sau plimbari cu trasura: toate acestea pot fi facute in weekend-ul 8-9 iulie, in județul…