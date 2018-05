Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi, dar si cei greco-catolici ii omagiaza astazi pe Sfintii Imparati Constantin si Elena, intr-o zi ce marcheaza una dintre cele... The post Sfintii Imparati Constantin si Elena. Obiceiuri si traditii populare appeared first on Renasterea banateana .

- Patronul tinerilor si dusmanul vrajitoarelor, Sf. Gheorghe e numit in credintele populare romanesti "capul primaverii". In legendele populare, Sf. Gheorghe este „strajer al timpului”, lui ii sunt incredintate cheile vremii si, la porunca sa, se inchide si se deschide anotimpul cald.

- Centrul de Pelerinaje „Sfinții Imparați Constantin și Elena” al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei are un nou site, cu o forma grafica atractiva și o structura moderna de prezentare a informațiilor, mult mai ușor de accesat de catre utilizatori. pelerinajebzvn.ro cuprinde doua secțiuni…