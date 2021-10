Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghita trage un semnal de alarma și spune ca daca oamenii diagnosticati cu COVID-19 stau si se trateaza acasa, fara a tine legatura cu medicul de familie, atunci e posibil sa ignore anumite semne de alarma si sa ajunga la spital cand boala este deja agravata. Gheorghita a declarat, marti,…

- Tehnicianul formatiei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, luni seara, ca jucatorii sai se confrunta cu o lipsa de personalitate si au oscilatii in joc, mai ales dupa ce primesc un gol. "Nu e posibil sa te prezinti asa, sa ai oscilatiile astea in joc. Problema este ca, in momentul…

- Horoscop 14 septembrie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi. Cuprins: Horoscop Berbec – 14 septembrie 2021: Horoscop Taur – 14 septembrie 2021: Horoscop Gemeni…

- Daniela Gyorfi și George Tal traiesc o poveste de dragoste de 15 ani de zile. Cei doi au și o fetița impreuna, pe Maria. Cantareața in varsta de 52 de ani a aparut recent la TV și a vorbit și despre momentele mai puțin placute din cuplu. Daniela Gyorfi a recunoscut ca se cearta des cu George Tal nu…

- Persoanele care fac forme ușoare de Covid, dar a caror boala este provocata de varianta Delta a coronavirusului, pot dezolva simptome care pot ușor fi confundate cu alergiile, spune un expert in sanatate publica din SUA, relateaza The Hill.Șeful Direcției de Sanatate din Louisiana, Joe Kanter, spune…

- Angajați ai Apelor Romane, ApaServ Valea Jiului, dar și voluntari din cadrul Asociației Petro Aqua au derulat o acțiune de ecologizare a Peșterii Bolii. Exista riscul ca atunci cand ploua puternic peștera sa fie inundata din cauza deșeurilor care sunt aduse de apa din amonte. „Sunt tot felul…