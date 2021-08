Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirile dintre oameni și urși in padure sau chiar pe pajiști pe care pana acum nu au mai fost vazuți sunt tot mai dese. In ultima perioada, urșii au ajuns sa atace la stane și chiar sa intre, in cautarea hranei, in gospodariile oamenilor. O serie de atacuri ale urșilor in Romania in ultima perioada…

- Intalnirile dintre oameni și animalele salbatice, in speța urși, sunt intotdeauna subiect de discuție. Lipsa locurilor special amenajate pentru urși, lipsa depozitarii corecte a resturilor menajere, inmulțirea necontrolata și construcția de așezari omenești in locurile in care aceștia umbla, inmulțesc…

- Pentru a beneficia de struguri toamna, ai nevoie de o vița de vie sanatoasa, iar aceasta se obține urmand mai mulți pași de care trebuie sa ții cont. Cum ingrijești corect vița de vie, de fapt Daca te temi de imbolnavirea viței de vie, poți opta pentru soiuri precum Moldova, Valeria sau Brumariu. Este…

- Jurnalistul Dan Andronic, de la Evenimentul Zilei, publica recent un editorial intitulat Dilema Paunului – omul sau ursul?. Gazetarul atrage atenția asupra crizei urșilor din Romania, dupa ce mai mulți oameni au fost atacați de animale și da mai multe exemple recente petrecute in țara noastra. Dupa…

- Teo Trandafir e una dintre cele mai iubite prezentatoare din Romania. Apare de zeci de ani pe micul ecran. Vedeta a trecut printr-o serie de transformari fizice, dar de-abia acum a dezvaluit care e trucul sau pentru sanatatea ei și pentru a se menține in forma. Teo Trandafir nu a avut dintotdeauna silueta…

- Ursii au atacat o stana in plina zi, in judetul Mures, iar imaginile cu intregul incident au ajuns online. In timp ce Romania este impartita in doua, intre cei care deplang soarta ursilor si cei care pledeaza pentru controlarea prin vanatoare a populatiei de ursi, ciobanii se plang ca se confrunta…

- Deoarece prezența ursului este tot mai des semnalata in anumite zone de munte, localitați, gospodarii, Jandarmeria Maramures transmite turistilor și tuturor cetatenilor, cateva recomandari folositoare pentru a preveni unele incidente nedorite si pentru a evita producerea unor situatii periculoase,…

- Deoarece prezența ursului este tot mai des semnalata in anumite zone de munte, localitați, gospodarii, Jandarmeria Maramures transmite turistilor și tuturor cetatenilor cateva recomandari folositoare pentru a preveni unele incidente nedorite si pentru a evita producerea unor situatii periculoase, reguli…