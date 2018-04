10 sfaturi practice pentru a-ti reduce factura la energie... de la Comisia Europeana si Ministerul Energiei

Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor oficiale, 20% din gospodariile Romaniei nu iși pot permite sa-și incalzeasca locuințele la standardele europene. De asemenea, romanii platesc cele mai mari facturi la facilitați din Europa, raportat la venituri. In acest context, o caravana speciala ii va invața pe romani, timp de trei…

- Producatorii de energie in tehnologii cu emisii reduse de carbon vor primi bani de la stat, daca pretul electricitatii pe piata va scadea sub un anumit prag, dar vor trebui sa returneze diferenta, daca pretul urca peste acest nivel, a declarat, marti, Doru Visan, secretar de stat in Ministerul Energiei,…

- Romania isi va asuma o tinta de energie regenerabila in jurul valorii de 35% pentru anul 2030, insa productia de energie verde in noile capacitati nu ar mai trebui subventionata, a declarat, miercuri, Doru Visan, secretar de stat in Ministerul Energiei, in cadrul unei conferinte pe tema strategiei energetice…

- Peste 75 de persoane de la Societatea Naționala de Inchideri Mine Valea Jiului vor fi disponibilizate in acest an. Conform unui protocol semnat in anul 2012 intre societate și Sindicatul Muntele, persoanele disponibilizate ar fi urmat sa fie preluate de Complexul Energetic Hunedoara, pe atunci considerat…

- Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica de interes comun, a receptionat o investitie de 8,9 milioane de lei in reteaua de conducte de gaze naturale aferenta depozitului de gaze Depomures, din Targu Mures.”Investitia, in valoare…

- Romania a pierdut, oficial, 1,64 de miliarde de euro fonduri europene gratuite alocate țarii noastre in Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2007 - 2013. Romania avea o perioada de grație care s-a incheiat la 31 decembrie 2015 pentru a cheltui aceste fonduri. Din totalul de fonduri europene care nu…

- Romania nu are niciun centru de solutionare alternativa a litigiilor notificat la Comisia Europeana, pentru ca Ministerul Economiei si, anterior, cel al Energiei, nu au notificat existenta acestora, a declarat pentru AGERPRES Alexandru Paunescu, membru in Colegiul de Coordonare al Centrului de Solutionare…

- Romania va cere Comisiei Europene prelungirea din 2021 pana in 2024 a termenului pana la care termocentralele pe carbune se pot conforma noilor cerinte europene de mediu, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Energiei, Doru Visan. "Comisia Europeana a adoptat noile BAT-uri…